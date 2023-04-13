Качество внутреннего сгорания

«Сэкономил — считай, заработал». Полезное наблюдение. Что плохого в покупке любимого алкоголя по акции или выборе более выгодного тарифа для мобильного телефона? Однако есть примеры опасной экономии. Выигрыш ерундовый, а риски высокие. Например, когда дело касается здоровья. В том числе и здоровья вашего автомобиля.

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В советское время в региональных «справочниках автолюбителей» встречалась немыслимая по нынешним временам вещь — список заправок. Адрес, телефон, предлагаемые виды топлива, часы работы. АЗС было так мало, что требовалась подсказка, как их найти. Сегодня одну заправку от другой могут отделять сотни метров. Разные вывески, разное топливо, разные цены. Стоимость горючего для многих потребителей очень важный показатель. Так почему бы не сэкономить несколько рублей с литра, просто выбрав лучшее предложение?

Он и в Африке

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Если исходить из того, что «бензин — он и в Африке бензин», то есть везде одинаков, сэкономить непременно получится. Вы же не собираетесь вместо рекомендованного производителем 95-го заливать 92-й? Нет. А для остального существует ГОСТ, которому должно отвечать все продающееся на российских заправках топливо. Вопрос в том, кому и что топливо должно в реальной жизни.

Современное дизельное топливо содержит смазывающую добавку. Раньше роль смазки для топливной аппаратуры играла вредная сера. Практический вывод: дизтопливом с АЗС «ЛУКОЙЛ» можно заправить и старый советский трактор, рассчитанный на сернистую солярку, и современный европейский кроссовер с сажевым фильтром, для двигателя которого сера — приговор

Фото: Лукойл

Шашлыки и чебуреки в придорожных кафе тоже обязаны соответствовать государственным санитарным требованиям, тем не менее мы тщательно смотрим, где лучше остановиться на перекус, чтобы не нарваться на «пирожки с котятами». Бензин и дизельное топливо — еда для машины, оснащенной двигателем внутреннего сгорания. Хорошее питание продлевает ее годы, плохое — ведет к развитию хронических заболеваний или резкому отправлению. Все как у людей.

Опытные водители знают признаки недомогания автомобиля, вызванные некачественным горючим. Симптомы могут проявляться поодиночке и в комбинациях. Двигатель хуже заводится, а обороты холостого хода плавают. Машина «тупит» на разгоне, но «кушает» топлива больше, будто лошадиных сил прибавилось. Настораживает тренированное ухо появление жестких металлических ноток в звуке работы мотора. Такое, например, происходит, когда октановое число бензина ниже заявленного — топливо не равномерно горит, а, скорее, взрывается. Это детонация, она ведет к ударному саморазрушению мотора. Электроника, управляющая современным двигателем, по мере сил борется с детонацией, изменяя угол опережения зажигания, но такой режим близок к аварийному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Гарантированный срок хранения топлива без ухудшения качества» для автомобильных бензинов составляет один год, для «дизеля» — от 6 до 12 месяцев. На хорошей АЗС вам никогда не продадут просроченное топливо «со складов» — на сомнительной заправке с низкими ценами оно может встретиться

Фото: Лукойл «Гарантированный срок хранения топлива без ухудшения качества» для автомобильных бензинов составляет один год, для «дизеля» — от 6 до 12 месяцев. На хорошей АЗС вам никогда не продадут просроченное топливо «со складов» — на сомнительной заправке с низкими ценами оно может встретиться

Фото: Лукойл

Октановое число низкосортного бензина можно поднять запрещенными металлосодержащими добавками на основе железа или марганца. С ними мотор стучать не будет, что не дает повода для радости: под удар попадают свечи зажигания, клапаны, поршневые кольца, каталитический нейтрализатор и датчики, оценивающие состав отработавших газов. В современных машинах все эти элементы не рассчитаны на то, что в составе бензина присутствуют «терминаторы» из жидкого металла.

Избыточная сера

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Серия улучшенных бензинов под брендом ЭКТО, предлагаемая на АЗС «ЛУКОЙЛ», содержит пакет присадок, которые защищают детали двигателя от коррозии, очищают топливную аппаратуру, уменьшают образование нагара, удаляют старые отложения. Одновременно мощность двигателя растет, а расход горючего и количество вредных выбросов снижаются. Стоят бензины ЭКТО немного дороже обычных, но их эффективность в перспективе оправдывает небольшую переплату

Серия улучшенных бензинов под брендом ЭКТО, предлагаемая на АЗС «ЛУКОЙЛ», содержит пакет присадок, которые защищают детали двигателя от коррозии, очищают топливную аппаратуру, уменьшают образование нагара, удаляют старые отложения. Одновременно мощность двигателя растет, а расход горючего и количество вредных выбросов снижаются. Стоят бензины ЭКТО немного дороже обычных, но их эффективность в перспективе оправдывает небольшую переплату



Другой неприятный компонент, встречающийся в некачественном топливе, — избыточная сера.

Сернистые соединения в топливе сокращают срок службы моторного масла (оно теряет свои защитные свойства) и приводят к коррозии деталей двигателя изнутри — про действие серной кислоты все знают. Сера убивает сажевые фильтры DPF, которые встречаются на самых чистых дизельных двигателях.

После того как бензовоз привез топливо, лучше не заправляться — при сливе вся муть поднимается со дна подземных хранилищ, а оттуда уходит в бак вашего автомобиля. Слышали такое? В компании «ЛУКОЙЛ» говорят, что на их АЗС можно смело заправляться в любое время: топливо чистое, емкости чистые, а до пистолета на колонке установлены фильтры: ни мути, ни грязи неоткуда взяться

Фото: Лукойл

Вообще, чем современнее и эффективнее мотор, чем выше его экологический класс, тем строже требования к топливу. Нельзя сконструировать двигатель «Евро-6», чтобы он работал на прямогонном «самоварном» бензине кустарной выделки или «печной солярке» — никакая электроника и системы очистки не справятся с такой задачей.

Правда, электроника, управляющая двигателем, способна предупредить водителя о проблемах с мотором тревожной лампочкой на панели приборов. Игнорировать предупреждение, как и заметные без подсказок признаки заправки некачественным топливом, не стоит — есть риск нарваться на дорогостоящий негарантийный ремонт. Верный порядок действий такой: погрузить машину на эвакуатор и отвезти на сервис. Если там скажут, что проблема, скорее всего, в топливе, следует вернуться на АЗС и потребовать взять контрольные пробы. Одна емкость уйдет в лабораторию, одна останется на заправке, одну должны отдать вам. Чем сомнительнее заправка — тем ниже шансы на успех.

Вам нужен этот «путь самурая», когда в России есть федеральные сети АЗС с хорошим выбором топлива, в качестве которого нет оснований сомневаться?

Фото: Лукойл

Удачный пример — сеть АЗС «ЛУКОЙЛ». Почему мы говорим именно об этой компании? Достаточно одного обоснования: ЛУКОЙЛ первым в России, в 2012 году, за четыре года до введения стандарта, полностью перевел свои нефтеперерабатывающие заводы на выпуск топлива «Евро-5».

Модернизированным НПЗ без разницы, сколько серы в исходном сырье: на выходе получается моторное топливо, рассчитанное для использования в самых сложных бензиновых и дизельных двигателях, с любыми системами нейтрализации отработавших газов. И нужное октановое число бензина достигается без запрещенных присадок — почти все, что нужно, есть в нефти, надо только грамотно ее переработать.

От скважины до пистолета

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владельцы дизельных машин знают, что топливо для их автомобилей разделяется по сезонам на летнее, межсезонное, зимнее и арктическое. Класс зависит от «предельной температуры фильтруемости», в каждой группе есть подклассы. Летнее топливо в мороз теряет текучесть — застывают парафины. На АЗС «ЛУКОЙЛ» вы всегда найдете топливо по сезону

Фото: Лукойл Владельцы дизельных машин знают, что топливо для их автомобилей разделяется по сезонам на летнее, межсезонное, зимнее и арктическое. Класс зависит от «предельной температуры фильтруемости», в каждой группе есть подклассы. Летнее топливо в мороз теряет текучесть — застывают парафины. На АЗС «ЛУКОЙЛ» вы всегда найдете топливо по сезону

Фото: Лукойл

ЛУКОЙЛ — вертикально интегрированная компания. Она сама добывает нефть на своих месторождениях, сама перерабатывает на собственных НПЗ, сама доставляет на сеть фирменных АЗС. На каждом этапе, от скважины до пистолета, учет и контроль.

Каждая партия топлива изучается на заводе, и выборочно — на заправках. Для того чтобы с топливом по пути на АЗС ничего не произошло, автоцистерны оснащаются камерами видеонаблюдения и GPS-трекерами, а для доступа к емкостям требуется два ключа: один находится у водителя, второй — у оператора на заправке.

Все вопросы, связанные с качеством топлива на заправках «ЛУКОЙЛ», можно решить, позвонив по телефону горячей линии, указанному на чеке, через фирменное мобильное приложение или обратившись к оператору на заправке

Фото: Лукойл

Естественно, что при таком ответственном подходе нельзя предложить «самую низкую цену на трассе», но можно дать кое-что другое — уверенность в качестве топлива.

Хотите еще сократить расходы на горючее, ничем не рискуя? Освойте приемы экономичного вождения. Для этого не обязательно даже менять стиль езды. Уберите из багажника весь ненужный груз, что без дела катается с вами, и проверьте давление в шинах. На большинстве АЗС «ЛУКОЙЛ» вы найдете бесплатный пункт подкачки колес.

Сергей Нестерцев