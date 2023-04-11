Слово главного редактора

Лет восемь назад, когда Ford Focus еще считался одной из самых продаваемых в России иномарок, а американская компания реализовывала у нас еще и внедорожники, на Кольском полуострове был устроен тест-драйв этих самых внедорожников. Кульминацией этих испытаний должен был стать штурм крутого склона, размытого дождями, неподалеку от Териберки. «Все EcoSport остаются внизу, – командовал один из инструкторов по рации, – поставленная задача не для него. Вверх едут только Kuga и Explorer». Другие инструкторы выстроились на склоне, чтобы подсказывать участникам восхождения, где и как надо работать рулем и педалями. И тут по рации новая команда: «Пропускаем встречные машины»… По склону спускается пара ВАЗ-2107, водители которых с интересом смотрят на наши драматичные приготовления. Очевидно, что если «Жигули» здесь едут вниз, то этим же маршрутом они поднимались – дорога тупиковая.

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ВАЗ-2107 был снят с производства еще в 2012 году. Но выпущено этих машин было столько и наши люди научились так приучать эти заднеприводные седаны к самым разным условиям эксплуатации, что вазовская «семерка» продолжает оставаться в стране самым распространенным автомобилем. На учете в РФ таких машин стоит 1,5 млн штук. Для понимания: на втором месте с большим отрывом Kia Rio – 1 030 000 единиц, в полтора раза меньше. Вот вам и ответ на вопрос: нужно ли нам держаться своего или следовать ценностям, навязанным англосаксами.

Дмитрий Гронский, главный редактор «КоммерсантЪ Автопилот»