Доска почета

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Юлия Овчинникова,

директор по развитию и инновациям ГК «Ключавто»

В Китае есть схема Big Customer Channel. Это продажа напрямую от завода-изготовителя трейдеру, минуя дистрибьютора и дилера. Она дает возможность закупать автомобили в нужном объеме, формирует большой выбор брендов и моделей в одном окне, с понятной и эффективной для нас экономикой. Весомый плюс работы с китайскими коллегами — очень схожая комплектация автомобилей с российскими, в отличие от машин, поставляемых параллельным импортом, например из ОАЭ, которые производятся в соответствии с климатическими особенностями региона.

Леонид Якубович,

телеведущий

После института я четыре года проработал в конструкторском бюро на автомобильном заводе Лихачева, был приличным инженером, но при этом параллельно писал для телевидения — всякие там «А ну-ка, девушки» и «А ну-ка, парни». Это и решило мою судьбу: стал эстрадным автором, а затем начал вести конкурсы красоты, аукционы, «Поле чудес»…

Олег Калинкин,

глава транспортной полиции

МВД не только с прошлого года, когда санкции активно стали вводить, начало переходить на российского производителя. Этот процесс осуществляется уже давно. Особенно это касается цифровой техники. Так, только в прошлом году для транспортной полиции было приобретено свыше 400 автомобилей, в основном это автомобили российского производителя. У нас идут плановые замены автопарка, приобретение российских катеров. Также у нас отечественная радиотехника, компьютеры мы закупаем у отечественных производителей. Сбоев в поставках не было.

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Марк Лихте,

шеф-дизайнер Audi

Будущие Audi будет мягче и дружелюбнее. Агрессивный стиль уйдет в прошлое. Audi Activesphere — хороший тому пример. В современном мире и так хватает агрессии и жестокости.

Александр Пантелеев,

директор по послепродажному обслуживанию компании BIP-сервис

Многие компании уже занимаются восстановлением определенного вида деталей. Это карданный вал и муфты распредвалов — достаточно серьезные вещи. Основная проблема связана с предоставлением гарантийных обязательств на производстве запчастей восстановленных или ремонтных. Они сами себе определяют сроки — месяц-два. Чтобы вы понимали, тот же Mercedes-Benz на установленные оригинальные детали давал гарантию два года. Полгода — это минимум, который должен быть соблюден.

Иосиф Бродский,

поэт

Я, помню, ехал как-то в машине по Парк-авеню вечером. В середине Парк-авеню стоит, как вы знаете, небоскреб «ПанАм Билдинг», всегда очень освещенный. Ночные нью-йоркские небоскребы для литератора с каким-то опытом, особенно стихотворчества, — зрелище. Мне они всегда напоминали сильно использованную копирку — знаете, когда ее смотришь на свет, там такие дырочки.