По делу о взятке арестован генерал ФТС Александр Беглов

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия арестовал заместителя начальника Центрального таможенного управления (ЦТУ) Федеральной таможенной службы (ФТС) генерала Александра Беглова, сообщает «РИА Новости». Ему предъявлено обвинение по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Ранее по тому же делу был арестован начальник специализированного таможенного поста Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева.

Александр Беглов и Александр Алеев арестованы на один месяц 29 суток. Другие фигуранты дела — предприниматели Дмитрий Красногорский и Артем Бережный — также были задержаны сегодня.

Дмитрий Красногорский, по версии следствия, был посредником в передаче взятки. Суд отправил его под домашний арест. Артема Бережного обвиняют в даче взятки в крупном размере, меру пресечения ему изберут позднее.

Ранее сегодня, 24 марта, сообщалось, что Александр Беглов и Александр Алеев были взяты с поличным при получении 3,8 млн руб. от двух предпринимателей.

Лусине Баласян