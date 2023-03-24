К реализации проекта по оздоровлению реки Дон власти приступят в 2025 году

Работы по оздоровлению реки Дон власти планируют начать в 2025 году. Об этом сообщил в рамках ежегодного отчета Правительства РФ в Государственной Думе премьер-министр Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ Фото: Михаил Бордюговский, Коммерсантъ

«Мы запустим федеральный проект по поручению президента по оздоровлению крупных рек и водоёмов. Это весь бассейн Волги, дополнительно это примерно 14 регионов, это ещё и Дон, и Амур, и Урал, Терек, Иртыш»,— сказал Михаил Мишустин.

Напомним, стоимость реализации проекта по экологической реабилитации реки Дон оценивается в 100 млрд руб. Весной прошлого года в Ростовской области было создано управления водохозяйственным комплексом, которое будет курировать данный процесс.

Анастасия Назарова