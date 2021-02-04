Экологическая реабилитация реки Дон оценивается в 100 млрд рублей

Оздоровление реки Дон может обойтись в 100 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова.

«Стоимость работ по экологической реабилитации очень высокая — это более 100 млрд рублей, касается, в первую очередь, жилищно-коммунального комплекса, это реконструкция водоподводящих сетей, реконструкция канализационных сетей»,— отметил замгубернатора, его слова приводятся в сообщении. Отмечается, что губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что регионам, на территории которых протекает Дон, необходимо вести работу по оздоровлению водоема.

В объем работ по оздоровлению реки войдут строительство ливневых канализаций в Ростове-на-Дону и Волгодонске. Еще одной составляющей реабилитации является строительство Багаевского гидроузла и Кочетовского рыбоходного канала.

Наталья Шинкарева