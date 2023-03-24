В 2022 году бюджет Липецка получил от продажи городского имущества почти 131 млн рублей

В бюджет Липецка от реализации муниципального имущества в 2022 году поступило 130,8 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба горсовета по итогам заседания комиссии по бюджету и муниципальной собственности горсовета.

По ее данным, плановые назначения перевыполнены на 32%, а показатель ежегодно выполняется с опережением. В пресс-службе пояснили, что это связано с досрочным исполнением покупателями финансовых обязательство до договорам купли-продажи. Например, в прошлом году от девяти предпринимателей в городской бюджет внепланово поступило 18,1 млн руб.

Начальник городского управления имущественных и земельных отношений Вера Андреева рассказала, что по программе приватизации в 2022 году предполагалось продать 22 объекта недвижимости. Из них больше половины — переходящие из предыдущих планов как невостребованные. В среднем, каждый выставлялся на продажу три раза.

В итоге в прошлом году было продано семь объектов — три на аукционах и четыре посредством публичного предложения. Доходы от этого составили 61,7 млн руб. при запланированных 36,9 млн.

Перевыполнение Вера Андреева объяснила продажей рембазы в Военном городке. Ее цена в ходе торгов выросла в 14 раз с 1,8 до 25,7 млн руб. Это 42% от общей суммы продаж.

Рембазу приобрел воронежский предприниматель, рассказал Вера Андреева, не раскрыв, кто это именно. «Что он дальше будет делать с этим объектом — пока неизвестно. Никаких документов, по которым можно судить о его планах, в администрацию не поступало. Проектом планировки данная территория находится в зоне Ж-4, высотная зона застройки. Но там ограничена площадь земельного участка», — отметила она.

О липецком проекте воронежского застройщика читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Инстеп" строит планы на Механизаторов».

Александр Прытков

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