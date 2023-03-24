СКР: бары на Думской опечатали в рамках расследования дела о продаже алкоголя подросткам

Заведения на Думской улице в Санкт-Петербурге, ранее опечатанные Следственным комитетом России (СКР) как вещественные доказательства, фигурируют в уголовном деле о вовлечении несовершеннолетних в систематическое употребление алкоголя (ст. 151 УК РФ), сообщила пресс-служба ГСУ СКР по городу сегодня, 24 марта. Всего ведомство временно закрыло 17 баров, включая «Фидель», «Скандал», «СССР», GoodPeople, Rocket, Quarenghi и Probirka.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

По версии следствия, в одном из заведений 22 февраля прошло мероприятие с возрастным ограничением «16+», однако в баре продолжалась продажа спиртных напитков. Часть алкогольной продукции была приобретена несовершеннолетними гостями.

«Осуществлен обыск в коммерческой структуре, являющейся собственником части помещений, сдаваемых в аренду под заведения, где на систематической основе происходит вовлечение несовершеннолетних в потребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции, в ходе которого изъяты копии договоров аренды помещений»,— говорится в сообщении СКР.

Сейчас по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. Подозреваемых в деле на данный момент нет.

Сергей Яркин, Санкт-Петербург