В Петербурге появится более 50 стилизованных под ретро трамваев

Завод «Уралтрансмаш» поставит в Петербург 54 современных трамвая, стилизованных под трамваи 50-60х годов прошлого века. Об этом 24 марта рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков в своем Telegram-канале.

«Представители завода по видеосвязи показали процесс сборки подвижного состава, подробно рассказали о визуальных и технических характеристиках вагонов. Внешне стилизованные под трамвайную моду 50-60-х годов, они станут отражением самых перспективных тенденций автоматизации, сервиса и комфорта»,— написал он.

Новые вагоны поставят в «Госэлектротранс» в два этапа. Два вагона в декабре текущего года, следующие восемь — в течение первого квартала 2024 года, а еще 12 вагонов – во втором квартале 2024 года.

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