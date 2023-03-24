«Пассажиравтотранс» закупит 176 новых больших автобусов на 3,5 млрд рублей

Петербургское предприятие «Пассажиравтотранс» объявило аукционы на покупку более сотни новых больших автобусов на общую сумму в почти 3,5 млрд руб. Такие данные следуют из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

Речь идет о покупках дизельных односекционных автобусов большого класса. В каждом контракте стоимостью 1,748 млрд руб. обозначена закупка 88 машин. Транспорт по первому аукциону поставят до 30 июня 2023 года, по второму — до 29 сентября 2023 года.

Ранее «Пассажиравтотранс» объявил два конкурса на поставку двухсекционных автобусов с «гармошкой». Общая стоимость контрактов 2,6 млрд руб. Так, один автобус обойдется городу в 29,8 млн руб. Часть транспорта должна приехать не позднее 31 октября 2023 года, вторая — в январе 2024 года.

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