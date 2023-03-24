Сергей Назаров назначен генеральным директором «Русвинила»

Генеральным директором ООО «Русвинил» назначен Сергей Назаров, который также является генеральным директором «СИБУР-Кстово». Господин Назаров будет совмещать эти должности, сообщили в пресс-службе предприятия.

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Полномочия прежнего руководителя Марка Лааля прекращены вместе с закрытием сделки по продаже группой Solvay своей доли в «Русвиниле» компании СИБУР, говорится в сообщении.

Сергей Назаров родился в Кстове в 1984 году. Окончил Кстовский нефтяной техникум по специальности «Переработка нефти и газа», позднее получил бизнес–образование по программе СИБУРа и INSEAD, обучался в Сколково по программе развития руководителей. В структурах компании работает более 17 лет.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Русвинил» зарегистрировано в Кстове в 2007 году с уставным капиталом 28,5 млрд руб. Основной вид деятельности – производство основных химических веществ, удобрений и азотных соединений, пластмасс и синтетического каучука в первичных формах.

Владимир Зубарев