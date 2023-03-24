Выручка «Теремка» за 2022 год выросла до рекордных 7,2 млрд рублей

За 2022 год сеть ресторанов «Теремок» нарастила выручку до 7,2 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» гендиректор компании Виталий Свидовский. Показатель — рекордный за десять лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

«Сейчас потихоньку восстанавливаются продажи, мы надеемся, что все будет стабильно. Планируем прирасти на 15% к 2022 году — за счет новых открытий, повышения удовлетворенности наших гостей, наращивания количества гостей»,— заявил господин Свидовский.

Темпы роста, отметил гендиректор, снизились в ноябре—декабре, но сеть все равно выполнила намеченный годовой план. В будущем году компания намерена открыть первый ресторан в Ленинградской области и сотый — в Санкт-Петербурге.

Подробнее о влиянии бизнес-климата на планы делового сообщества — в материале «Ъ FM» «Компании настроились на выживание».

Григорий Лейба