Компания Porsche наладит выпуск электрического Cayenne в Словакии на заводе Volkswagen в Братиславе.

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Фото: Porsche Porsche Cayenne

Фото: Porsche

Член правления по производству и логистике Porsche Альбрехт Реймольд заявил, что электрический вариант кроссовера станет первым электрокроссовером, сборку которого организуют в Словакии. Сроки начала производства не названы, но обновленный Porsche Cayenne с двигателями внутреннего сгорания будет запущен в производство в 2023 году.

Напомним, ранее стало известно, что в 2023 году появится электрический вариант кроссовера Porsche Macan. Позднее, не ранее 2026 года, выйдет электрическая версия Porsche Cayenne, а также в 2027 будет показан флагманский кроссовер с электрической силовой установкой. На 2025 год намечена премьера семейства спорткаров Porsche 718 с электромоторами. Ожидается, что новую версию получат как купе Cayman, так и родстер Boxster.

Максим Вершинин

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