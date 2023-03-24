В уфимской больнице ввели ограничения из-за кори

В больнице скорой медпомощи Уфы №22 действуют ограничительные мероприятия при приеме пациентов без подтверждения о наличии вакцинации против кори или перенесенным заболевании кори до 6 апреля, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии. В медицинском учреждении проводится эпидемиологическое расследование ситуация на контроле управления Роспотребнадзора по Башкирии, отметили в пресс-службе ведомства. О количестве заболевших не сообщается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщал в своем Telegram-канале 17 марта министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, в Башкирии зарегистрированы пять случаев заболевания корью. Пациенты были госпитализированы и находились в состоянии средней степени тяжести. Инфекция завезена в Уфу из Таджикистана и Египта, отмечали в СМИ.

Майя Иванова

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