Глава УМВД Екатеринбурга назвал Челябинск самым криминальным городом Урала

В Екатеринбурге один из самых низких уровней преступности среди крупнейших городов Уральского федерального округа (УрФО), следует из отчета начальника городского УМВД Максима Метелицы.
Максим Метелица
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Так, за 2022 год в уральской столице произошло 17,91 тыс. преступлений, что является вторым показателем среди областных центров. Однако с учетом численности населения, на 100 тыс. жителей Екатеринбурга приходится около 1,1 тыс. правонарушений, что меньше, чем в Челябинске, Тюмени и Кургане.
Самым криминальным из областных центров, по данным подполковника Метелицы, является Челябинск. Там за прошедший год зарегистрировали почти 26 тыс. преступлений, а на 100 тыс. жителей города приходится 2,17 тыс. правонарушений.
В Тюмени произошло 14,24 тыс. правонарушений (1,68 тыс. на 100 тыс. человек), а в Кургане — 6,7 тыс. преступлений (2,17 тыс. на 100 тыс. населения).
Максим Метелица отметил, что в Екатеринбурге за прошедший год на 2,5% снизилось количество имущественных преступлений, в частности -1,5% краж, -10,6% грабежей и -6,5% разбойных нападений. На 9% снизилось число мошенничеств, а на 10% — преступлений против личности, в том числе убийств.
Ранее глава УМВД Екатеринбурга рассказал о самых криминальных районах города. Ими оказались Орджоникидзевский и Чкаловский районы.