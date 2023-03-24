Глава УМВД Екатеринбурга назвал Челябинск самым криминальным городом Урала

В Екатеринбурге один из самых низких уровней преступности среди крупнейших городов Уральского федерального округа (УрФО), следует из отчета начальника городского УМВД Максима Метелицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Метелица

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Максим Метелица

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Так, за 2022 год в уральской столице произошло 17,91 тыс. преступлений, что является вторым показателем среди областных центров. Однако с учетом численности населения, на 100 тыс. жителей Екатеринбурга приходится около 1,1 тыс. правонарушений, что меньше, чем в Челябинске, Тюмени и Кургане.

Самым криминальным из областных центров, по данным подполковника Метелицы, является Челябинск. Там за прошедший год зарегистрировали почти 26 тыс. преступлений, а на 100 тыс. жителей города приходится 2,17 тыс. правонарушений.

В Тюмени произошло 14,24 тыс. правонарушений (1,68 тыс. на 100 тыс. человек), а в Кургане — 6,7 тыс. преступлений (2,17 тыс. на 100 тыс. населения).

Максим Метелица отметил, что в Екатеринбурге за прошедший год на 2,5% снизилось количество имущественных преступлений, в частности -1,5% краж, -10,6% грабежей и -6,5% разбойных нападений. На 9% снизилось число мошенничеств, а на 10% — преступлений против личности, в том числе убийств.

Ранее глава УМВД Екатеринбурга рассказал о самых криминальных районах города. Ими оказались Орджоникидзевский и Чкаловский районы.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте