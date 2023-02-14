Глава полиции назвал самые криминальные районы Екатеринбурга

Самыми криминальными районами Екатеринбурга, где в 2022 году произошло наибольшее число преступлений, оказались Орджоникидзевский и Чкаловский. Об этом заявил глава городского УМВД Максим Метелица на постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения городской думы.

Всего за прошлый год в полицию поступило 150 тыс. заявлений о преступлениях. В сравнении с 2021 годом этот показатель снизился, а уровень преступности из расчета на 10 тыс. человек составил 115,6 преступления.

Снижение уровня преступлений, по словам господина Метелицы, наблюдается на протяжении последних четырех лет. На 10% снизилось количество преступлений против личности, в том числе убийств, почти на 3% сократилось число уличных преступлений, на 2,5% – имущественных преступлений.

Напомним, по словам Максима Метелицы, в 2022 году в Екатеринбурге прошли 164 протестные акции, из которых только 16 не были согласованы.

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