В ходе спецоперации погиб бывший летчик из Югры

В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Березовского района ХМАО-Югры Алексей Полунин, сообщила районная администрация. Прощание состоится завтра с 9:00 до 11:00 в храме Рождества Пресвятой Богородицы. Похороны состоятся в 12:30 на новом кладбище. Поминальный обед пройдет в 13:30 в столовой аэропорта.

Алексей Полунин родился в поселке Березово в 1973 году. В 1994 году он окончил Краснокутское летное училище и стал вторым пилотом самолета Ан-2. Поступил на службу в армию. После он вернулся в Березово и работал в комитете образования. В 2005 году окончил Международный институт управления, экономики, права и информатики (Москва) и создал частое предприятие.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким. Разделяем боль утраты и скорбим вместе с вами»,— написали в администрации.

Ранее сообщалось, что на спецоперации при исполнении воинского долга погиб военнослужащий из Нижневартовска (ХМАО-Югра). Как рассказал депутат Тюменской облдумы Вячеслав Танкеев, военный погиб, освобождая Донбасс, где сражался с первых дней спецоперации.

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Диана Сунагатуллина