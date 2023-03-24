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Коммерсантъ FM
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Глава МИД Германии хотела бы видеть Грузию в ЕС

«Мы хотим видеть Грузию в Европейском союзе, чтобы Грузия обогатила его»,— заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе совместной пресс-конференции в Тбилиси со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.

Анналена Бербок и Илья Дарчиашвили

Анналена Бербок и Илья Дарчиашвили

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters

Анналена Бербок и Илья Дарчиашвили

Фото: Irakli Gedenidze, Reuters

Но, добавила она, чтобы получить хотя бы статус кандидата в члены ЕС, Грузии необходимо выполнить 12 условий. В частности, провести глубокие реформы в судебной сфере и обеспечить независимость судов. Этот список был обнародован руководством Еврокомиссии прошлым летом, когда Грузии дали статус страны, обладающей «европейской перспективой» (тогда как Украина и Молдавия стали официальными кандидатами в члены ЕС).

Тогда же президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что, в отличие от Украины и Молдавии, Грузия «находится в другом географическом ареале» и должна в первую очередь искать взаимодействия со своими соседями — Арменией и Азербайджаном. Однако Берлин, судя по высказываниям госпожи Бербок, не считает географический фактор препятствием для вступления Грузии в ЕС.

Выступая на пресс-конференции, Анналена Бербок похвалила грузинских коллег за активную поддержку на международной арене всех резолюций, «осуждающих агрессию России против Украины». Среди них она особенно отметила резолюции Генеральной ассамблеи ООН.

А сегодня, 24 марта, глава МИД ФРГ побывала на линии разделения Грузии и Южной Осетии, которую в Тбилиси называют «линией российской оккупации», и выразила «полную поддержку территориальной целостности Грузии». В ходе визита госпожа Бербок также призналась, что очень полюбила грузинскую кухню, особенно хачапури и хинкали.

Почему после многолетнего сближения руководство ЕС стало отворачиваться от Тбилиси — в публикации «Ъ».

Георгий Двали, Тбилиси

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