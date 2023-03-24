В Кировском районе Самары погибли два человека во время пожара

В Самаре в пятницу, 24 марта около 06:05 (MSK+1) произошел пожар в многоквартирном доме в переулке Ташкентский, 59А (Кировский район). Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

«По прибытию к месту вызова установлено, что происходит горение домашних вещей в квартире на первом этаже»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Пожар ликвидировали в 06.49 (MSK+1) на площади 10 кв.м. Погибли два человека – мужчина и женщина. Еще двух жильцов эвакуировали.

Ранее прокуратура начала проверку по факту пожара в памятнике культурного наследия – доходного дома Челышева. В среду в здании горели третий этаж и часть кровли. Площадь пожара составила 1400 кв.м.

Ани Айвазян