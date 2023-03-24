Саратовская область оказалась на третьем месте по абсолютной убыли населения

За прошлый год население Саратовской области сократилось на 26 тыс. человек. Данные о численности жителей региона опубликовал Росстат.

Согласно данным федеральной службы статистики, 1 января этого года в регионе проживало 2404944 человек, а годом раньше — 2431012 человек.

Естественная убыль населения в Саратовской области за год составила 18170 человек, миграционная — 7898. Лидером по абсолютной убыли населения за прошлый год является Ростовская область, где население сократилось на 27,8 тыс. человек. Чуть лучше ситуация в Нижегородской области, где за год стало на 27,1 тыс. жителей меньше. Саратовская область оказалась на третьем месте.

Сергей Петунин