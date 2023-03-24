Орловский застройщик получил шесть лет колонии общего режима за обман дольщиков на 22 млн рублей

Заводской райсуд Орла приговорил бывшего генерального директора ООО «Пенобетон-Орел» Олега Шаталова к шести годам колонии общего режима и 220 тыс. руб. штрафа за хищение средств дольщиков (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в областной прокуратуре.

Суд рассматривал два эпизода уголовного дела. Он установил, что с декабря 2014 по август 2020 года осужденный от имени компании заключил договоры на долевое строительство многоквартирного дома по улице Жадова в пгт Змиевка Свердловского района и предварительные договоры купли-продажи квартир. При этом Олег Шаталов не выполнил обязательства: 22 дольщика не получили квартиры, сумма ущерба превысила 22 млн руб.

Также с июня 2016 по август 2017 года осужденный пообещал знакомому купить в его интересах жилье, при этом похитил более 290 тыс. руб. из переданных на приобретение средств.

Ранее в прениях прокурор Орловской области Алексей Тимошин просил на девять лет отправить Олега Шаталова в колонию общего режима и оштрафовать его на 950 тыс. руб. В прокуратуре уточнили «Ъ-Черноземье», что приговор будет изучен после его поступление в ведомство и только будет принято решение, обжаловать его или нет.

Какое еще дело о хищениях на стройке рассматривает Заводской райсуд Орла — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Титаник" идет на второй заплыв».

Александр Прытков

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