Прокуратура запросила девять лет колонии для орловского застройщика по делу об обмане дольщиков на 22 млн рублей

Прокурор Орловской области Алексеей Тимошин в прениях по делу о мошенничестве (ч.3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ) против бывшего генерального директора ООО «Пенобетон-Орел» запросил для него девять лет колонии общего режима и 950 тыс. руб. штрафа. Об этом сообщили в ведомстве.

Имя фигуранта не раскрывается. С момента основания компании и до 2021 года гендиректором был Олег Шаталов, он же остается единственным учредителем. Заводской райсуд Орла рассматривает его дело с весны 2022 года. Последнее заседание прошло 13 марта, следующее назначено на 20 марта.

Суд рассматривает два эпизода мошенничества.

По версии следствия, Олег Шаталов с декабря 2014 по август 2020 года подсудимый от имени компании заключил с гражданами договоры на долевое строительство многоквартирного дома по улице Жадова в Змиевке Свердловского района, а также предварительные договоры купли-продажи квартир. При этом дом возведен не был. Ущерб 22 дольщикам, так и не получившим квартиры, превысил 22 млн руб. По этому эпизоду дело было возбуждено в конце 2020 года.

Кроме того, следствие считает, что с июня 2016 по август 2017 года подсудимый обманул знакомого, пообещав ему купить в его интересах жилье, и похитил более 290 тыс. руб. из переданных ему средств. По этому эпизоду дело возбудили весной 2021 года.

Какое еще дело о хищениях на стройке рассматривает орловский суд — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «"Титаник" идет на второй заплыв».

Александр Прытков

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