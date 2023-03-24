«Аэрофлот» возобновит ежедневные рейсы из Барнаула в Москву

Авиакомпания «Аэрофлот» приступит к перевозке пассажиров из Барнаула в Москву уже в апреле 2023 года. Перевозчик планирует осуществлять маршруты ежедневно до конца октября. Таким образом из региона в Москву будут летать самолеты по четыре раза в день, сообщил глава Алтайского края Виктор Томенко в своем Telegram-канале. Сегодня по этому маршруту ежедневно летают S7 и «Уральские авиалинии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Рейсы из Москвы в Барнаул и обратно особенно востребованы летом, когда в наш край приезжают тысячи туристов. Понимая это, я обратился к генеральному директору «Аэрофлота» Сергею Владимировичу Александровскому с предложением. Он согласился», - написал губернатор региона.

Виктор Томенко не исключает, что в летний период из Барнаула может быть увеличено количество рейсов. По итогам 2022 года пассажиропоток из региона вырос на 20,5%. Всего в прошлом году Международный аэропорт Барнаул им. Г.С. Титова обслужил 627,6 тыс. пассажиров.

В прошлом году власти Республики Алтай сообщали об организации чартерных рейсов в аэропорт Горно-Алтайска. Предполагалось, что оттуда туристы смогут добираться и до Алтайского края.

В летний период 2023 года из Новосибирска будет запущен дополнительный рейс S7 в Горно-Алтайск.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова