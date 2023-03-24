Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дума Ставрополья рассмотрит законопроект об освобождении от транспортного налога участников СВО

В Думе Ставропольского края комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике рассмотрел проект закона об освобождении участников специальной военной операции от транспортного налога. Об этом сообщает пресс-служба парламента региона.

заседание комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Думы Ставрополья

заседание комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Думы Ставрополья

Фото: Пресс-служба Думы Ставропольского края

заседание комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Думы Ставрополья

Фото: Пресс-служба Думы Ставропольского края

Законопроект предусматривает освобождение от выплаты за 2022 год самих участников СВО, а также их супруг. Льготу предлагают установить в отношении одного зарегистрированного на их имя транспортного средства.

«В сегодняшней ситуации мы обязательно поддержим жителей края, участвующих в специальной военной операции и отстаивающих интересы нашей страны», – цитирует пресс-служба Думы председателя комитета Ивана Ковалева.

Анастасия Назарова

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...