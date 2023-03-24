Дума Ставрополья рассмотрит законопроект об освобождении от транспортного налога участников СВО

В Думе Ставропольского края комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике рассмотрел проект закона об освобождении участников специальной военной операции от транспортного налога. Об этом сообщает пресс-служба парламента региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран заседание комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Думы Ставрополья

Фото: Пресс-служба Думы Ставропольского края заседание комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Думы Ставрополья

Фото: Пресс-служба Думы Ставропольского края

Законопроект предусматривает освобождение от выплаты за 2022 год самих участников СВО, а также их супруг. Льготу предлагают установить в отношении одного зарегистрированного на их имя транспортного средства.

«В сегодняшней ситуации мы обязательно поддержим жителей края, участвующих в специальной военной операции и отстаивающих интересы нашей страны», – цитирует пресс-служба Думы председателя комитета Ивана Ковалева.

Анастасия Назарова