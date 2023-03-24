Медведев назвал одной из целей спецоперации создание санитарной зоны у границ России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что одним из итогов военной операции на Украине должно стать создание «санитарной зоны» вокруг страны. По его словам, такая зона позволит не допускать применения оружия против российских территорий «на средних и коротких дистанциях».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По мнению Дмитрия Медведева, в ходе военных действий нужно принять все меры по защите российских регионов. «Нужно добиться всех целей, которые поставлены по защите наших территорий. То есть выбросить оттуда (с Украины,— "Ъ") всех иностранцев в широком смысле этого слова»,— заявил господин Медведев.

«Нужно создать санитарную полосу, которая не позволит применять какие-либо виды оружия, которое работает на средних и коротких дистанциях, то есть километров 70–100, демилитаризовать, если говорить о военной компоненте»,— сказал господин Медведев (фрагмент выложен в его Telegram-канале). Если же этого окажется недостаточно, то, по словам бывшего президента, надо принимать «иные решения». «Если до Киева надо идти — то надо идти до Киева. Если до Львова надо идти — то надо идти до Львова, чтобы истребить эту заразу»,— сказал он.

Ранее зампред Совбеза России говорил, что проведение военной операции на Украине сплотило россиян, а также избавило от иллюзий о «демократическом» Западе. Он обвинил США и других западных союзников Украины в затягивании конфликта посредством поставок вооружений ВСУ. Вместе с тем он обвинил страны Запада в преследовании своих личных интересов в контексте военной поддержки Украины.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов