Медведев об итогах года СВО: России опять противостоит целая империя разнообразных врагов

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал статью «Год защиты Отечества», в которой проанализировал события на Украине за последний год. Он заявил об исторических параллелях текущих событий с прошлым России и пригрозил, что «вновь посмевший поднять голову в Европе нацизм будет разбит».

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Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В очередной раз нам противостоит практически целая империя разнообразных врагов: украинские и европейские неофашисты, США, прочие англосаксы и их вассалы (примерно полсотни стран). Они поставили себе целью задушить и стереть нашу страну с лица земли. Не выйдет. Мы сильнее, и теперь это тоже очевидно»,— говорится в статье, опубликованной в журнале «Национальная оборона».

Политик считает, что минувший год сплотил россиян, а также избавил от иллюзий о «демократическом» Западе. Он осудил США и других западных союзников Украины в затягивании конфликта посредством поставок вооружений ВСУ. Вместе с тем он обвинил страны Запада в преследовании своих личных интересов в контексте военной поддержки Украины.

Господин Медведев также отметил, что России за год военной операции удалось увеличить выпуск военной продукции на ряде объектов «в десятки раз», «"расшить" узкие места, которые казались застарелыми и нерешаемыми проблемами». По его словам, в России не только производят свое современное вооружение, но и «неплохо кстати, изучили и вражеское», которое взяли в виде трофеев.

Дмитрий Медведев в своей статье задался вопросом: «Что дальше?». По его словам, России необходимо перейти к «нормальной жизни», ориентированной на созидание.

«Обеспечить стабильность, благополучие и процветание новым территориям в составе России, миллионам их жителей. Укрепить дальнейшее сотрудничество со странами-партнерами, которое успешно развивается сейчас. Делать все от нас зависящее, чтобы окончательно воцарился многополярный мир, основанный на взаимном уважении и прочных связях между различными государствами»,— написал господин Медведев.

О последствиях военного конфликта на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян