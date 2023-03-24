Детский сад в хуторе Ленина планируют сдать досрочно

Детский сад в хуторе Ленин планируют сдать в эксплуатацию во втором квартале текущего года. Возведение объекта идет с опережением графика, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Важно, что такие проекты реализуются не только в самом городе, но и в пригороде. Этот социальный объект находится в густонаселенном районе, где требовался садик»,— отметил директор департамента строительства Иван Горобец.

Сейчас завершается благоустройство и внутренняя отделка двухэтажного здания. Оно находится на участке площадью более 7,3 тыс. кв. м. Общая площадь помещения составляет более 4 тыс. кв. м. В садике будет 11 групп для детей различных возрастов, кухня, прачечная, медпункт, а также музыкальный и физкультурный залы.

Всего в 2023 году в Краснодаре планируют сдать 35 соцобъектов. В городе достроят десять школ на 12,3 тыс. мест, 21 детсад на 5,2 тыс. мест, а также три спортивных объекта и детскую поликлинику.

Татьяна Ручкина

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