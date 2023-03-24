Тамбовский регоператор не взыскал в кассации с властей 217 млн рублей за закрытый мусорный полигон

Арбитражный суд Центрального округа оставил в силе решения предыдущих инстанций и не стал удовлетворять требования регионального оператора по обращению с отходами Тамбовской области АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) о взыскании 217,1 млн руб. с администрации Никифоровского района за закрытый мусорный полигон. Как следует из судебной документации, кассационная жалоба компании не содержит «убедительных доводов, основанных на доказательной базе и позволяющих отменить или изменить» постановления.

Изначально регоператор планировал реконструировать полигон площадью 14 га в три этапа. Однако после того, как в конце 2018 года против выступили местные жители, тогдашний губернатор Александр Никитин решил закрыть объект.

На тот момент в эксплуатацию не был введен первый этап. ТСК вложила 217,1 млн руб. в инженерные изыскания, проектирование и экологическую экспертизу. Эту сумму регоператор и пытается взыскать с властей.

Районная администрация в ответ потребовала признать отсутствующим право собственности ТСК на полигон, признать реконструированное сооружение площадью 315,5 кв. м самовольной постройкой, обязать снести его и рекультивировать участок под ним. Власти считают, что параметры проекта не соответствуют документации.

Подробнее о споре читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Суд покопался в мусоре».

Александр Прытков

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