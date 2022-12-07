Апелляция не стала взыскивать с тамбовских властей 217 млн рублей за закрытый мусорный полигон

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал тамбовскому региональному оператору по обращению с отходами «Тамбовской сетевой компании» (ТСК) в требованиях с администрации Никифоровского района 217,1 млн руб. за закрытый мусорный полигон. Это следует из судебной документации.

Власти и регоператор спорили несколько лет после решения тогдашнего губернатора Александра Никитина закрыть полигон площадью 14 га на месте бывшей свалки. ТСК планировала реконструировать его в три этапа. Однако в конце 2018 года против работ на митинге выступили местные жители.

На момент закрытия объекта в эксплуатацию не был введен первый этап. При этом регоператор инвестировал 217,1 млн руб. в инженерные изыскания, проектирование и экологическую экспертизу. Эту сумму ТСК и пытается взыскать с властей.

В свою очередь, администрация потребовала признать отсутствующим право собственности регоператора на полигон, признать реконструированное сооружение площадью 315,5 кв. м самовольной постройкой, обязать снести его и рекультивировать участок под ним. В администрации считают, что параметры проекта не соответствуют документации. Суд в итоге встал на сторону властей.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Суд покопался в мусоре».

Александр Прытков

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