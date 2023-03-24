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В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4

Вечером 23 марта в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

По данным Обнинской сейсмологической станции, землетрясение произошло на глубине 10 км. Его интенсивность составила 2-3 балла. По данным Европейского сейсмоцентра, толчок зафиксировали в 19:55. Эпицентр находился на удалении 4 км от Лазаревского и 46 км — от Сочи.

«Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет»,— отметили в ведомстве.

Татьяна Ручкина

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