Вечером 23 марта в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ Фото: Алексей Бычков, Коммерсантъ

По данным Обнинской сейсмологической станции, землетрясение произошло на глубине 10 км. Его интенсивность составила 2-3 балла. По данным Европейского сейсмоцентра, толчок зафиксировали в 19:55. Эпицентр находился на удалении 4 км от Лазаревского и 46 км — от Сочи.

«Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, погибших, пострадавших нет»,— отметили в ведомстве.

Татьяна Ручкина

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