Россия сегодня проведет заседание СБ ООН по теме политизации ОЗХО

Постоянное представительство России при ООН сегодня, 24 марта, проведет неформальное заседание Совета Безопасности. Оно будет посвящено проблеме политизации работы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Мероприятие получило название «Риски, исходящие от политизации деятельности ОЗХО», оно начнется в 17:00 мск, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz, Reuters Фото: Eduardo Munoz, Reuters

Посольство РФ ранее жаловалось, что власти Нидерландов пытаются ограничить работу российской миссии при ОЗХО. В марте 2022 года европейские дипломаты покинули заседание ОЗХО во время выступления российской стороны. Отношения РФ и организации ухудшились еще в 2021 году на фоне дела о предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального, в котором страны Запада обвинили российских властей.

Лаура Кеффер