Роналду стал рекордсменом по числу матчей за сборную

Португальский футболист Криштиану Роналду установил мировой рекорд по числу матчей за национальную сборную. Вчера, 23 марта, он сыграл за сборную Португалии в матче отборочного турнира Евро-2024 против команды Лихтенштейна. Эта игра была для 38-летнего форварда 197 по счету в составе сборной Португалии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Криштиану Роналду

Фото: Pedro Nunes, Reuters Криштиану Роналду

Фото: Pedro Nunes, Reuters

Встреча сборных, которая прошла в Лиссабоне, закончилась со счетом 4:0 в пользу Португалии. Голы забили Жуан Канселу (8) и Бернарду Силва (47), Роналду отметился дублем (51 с пенальти, 63). По количеству матчей за национальную сборную он побил рекорд Бадра аль-Мутавы, на счету которого было 196 матчей за команду Кувейта.

В ноябре 2022 года Роналду ушел из «Манчестер Юнайтед». Контракт был расторгнут по соглашению сторон. С 1 января 2023-го футболист выступает за «Ан-Наср», его контракт рассчитан на два с половиной сезона. Заработок спортсмена приблизился к €200 млн за сезон.

Подробности — в публикации «Ъ» «Криштиану Роналду оценили на пять сотен».

Лаура Кеффер