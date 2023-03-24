Капитал банков укрепила переоценка

Объем самых рискованных для инвесторов инструментов поддержания банковского капитала, субординированных обязательств, достиг на начало марта 2,8 трлн руб. Банк России впервые начал публиковать данные с начала года, и за предшествующий месяц на фоне валютной переоценки они увеличились на 94 млрд руб. Во времена секторальных санкций это был рыночный инструмент пополнения капитала госбанками. Сейчас у банков появилась возможность размещаться в валютах, отличных от доллара или евро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На начало марта субординированный долг банковского сектора вырос на 94 млрд руб., до 2,8 трлн руб., следует из статистики банковского сектора ЦБ. Новая строка в отчетности появилась только с начала года. Это сделано «для повышения прозрачности учета, по своей сущности они отличаются от депозитов юридических лиц и выпущенных ценных бумаг, на счетах которых они раньше учитывались», пояснили в Банке России. Вместе с тем рост объемов таких обязательств в феврале был связан не с активным привлечением средств банками. В ЦБ отметили, что речь идет об «эффекте от валютной переоценки на фоне ослабления курса рубля в феврале».

Субординированные инструменты включаются в расчет капитала и оказывают поддержку нормативам достаточности банков. Валютные суборды есть у многих крупных банков, в частности, у РСХБ, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка. «Банки могут включать субординированные кредиты в капитал только после получения согласия ЦБ»,— поясняет старший эксперт ФБК Анна Тимершина.

Курсовые разницы в связи с изменением курса валют отражаются в балансе банка ежедневно, соответственно, рублевый эквивалент субординированного кредита меняется. «Если курс доллара растет, то у банка увеличиваются обязательства (в рублевом эквиваленте),— уточняет Анна Тимершина.— Процентные расходы и результат курсовой переоценки по субординированным кредитам банки отражают также на отдельных счетах, финансовый результат отражается в нераспределенной прибыли».

Валютные суборды два-три года назад были популярны у госбанков (см. “Ъ” от 20 сентября 2021 года), так как это был единственный рыночный способ пополнения капитала в условиях секторальных санкций со стороны США и ЕС. В настоящее время спрос на инструменты пополнения капитала (в том числе суборды) со стороны банков будет зависеть от перспектив роста, которые напрямую связаны с экономикой РФ и темпами кредитования, говорит старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Елена Царева: «Вопрос — как потребности в капитале будут распределяться по сектору. Есть отдельные крупные банки, у которых сейчас все хорошо с капиталом, которые планируют выплату дивидендов».

Как отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак, в январе и феврале этого года размещений субордов со стороны банков не было. В середине марта Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ) разместил субординированный заем на $15,8 млн (около 1,2 млрд руб.). Кроме того, с 10 марта размещает рублевый субординированный заем банк «Дом.РФ», но из 5 млрд руб. на текущий момент размещено 1,37 млрд руб., отмечает аналитик. В настоящее время вопрос размещения валютных инструментов сталкивается с инфраструктурными нюансами, но спрос на них может остаться. «Сейчас другая реальность: можно выбрать отличные от доллара и евро валюты, на которые есть спрос, либо размещаться в рублях»,— уточняет Елена Царева.

Однако для инвестора это рискованный инструмент, и в настоящее время он разрешен только для квалифицированных инвесторов. В частности, при падении норматива достаточности капитала банка ниже определенного значения и введении мер по предупреждению банкротства эти обязательства могут быть списаны. В определенных случаях может быть приостановлена выплата по купону. Например, в прошлогоднем декабре ВТБ ради укрепления позиций по капиталу приостановил выплату купона по ряду выпусков (см. «Ъ-Онлайн» от 8 декабря 2022 года). Ранее в прошлом году приостанавливали выплату по купонам субординированных облигаций Совкомбанк и ХКФ-банк, в этом году к такой мере прибег Тинькофф-банк.

Ольга Шерункова, Виталий Гайдаев