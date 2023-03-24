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Коммерсантъ FM
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Капитал банков укрепила переоценка

В феврале субординированные обязательства принесли сектору 94 млрд руб.

Объем самых рискованных для инвесторов инструментов поддержания банковского капитала, субординированных обязательств, достиг на начало марта 2,8 трлн руб. Банк России впервые начал публиковать данные с начала года, и за предшествующий месяц на фоне валютной переоценки они увеличились на 94 млрд руб. Во времена секторальных санкций это был рыночный инструмент пополнения капитала госбанками. Сейчас у банков появилась возможность размещаться в валютах, отличных от доллара или евро.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

На начало марта субординированный долг банковского сектора вырос на 94 млрд руб., до 2,8 трлн руб., следует из статистики банковского сектора ЦБ. Новая строка в отчетности появилась только с начала года. Это сделано «для повышения прозрачности учета, по своей сущности они отличаются от депозитов юридических лиц и выпущенных ценных бумаг, на счетах которых они раньше учитывались», пояснили в Банке России. Вместе с тем рост объемов таких обязательств в феврале был связан не с активным привлечением средств банками. В ЦБ отметили, что речь идет об «эффекте от валютной переоценки на фоне ослабления курса рубля в феврале».

Субординированные инструменты включаются в расчет капитала и оказывают поддержку нормативам достаточности банков. Валютные суборды есть у многих крупных банков, в частности, у РСХБ, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка. «Банки могут включать субординированные кредиты в капитал только после получения согласия ЦБ»,— поясняет старший эксперт ФБК Анна Тимершина.

Курсовые разницы в связи с изменением курса валют отражаются в балансе банка ежедневно, соответственно, рублевый эквивалент субординированного кредита меняется. «Если курс доллара растет, то у банка увеличиваются обязательства (в рублевом эквиваленте),— уточняет Анна Тимершина.— Процентные расходы и результат курсовой переоценки по субординированным кредитам банки отражают также на отдельных счетах, финансовый результат отражается в нераспределенной прибыли».

Валютные суборды два-три года назад были популярны у госбанков (см. “Ъ” от 20 сентября 2021 года), так как это был единственный рыночный способ пополнения капитала в условиях секторальных санкций со стороны США и ЕС. В настоящее время спрос на инструменты пополнения капитала (в том числе суборды) со стороны банков будет зависеть от перспектив роста, которые напрямую связаны с экономикой РФ и темпами кредитования, говорит старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Елена Царева: «Вопрос — как потребности в капитале будут распределяться по сектору. Есть отдельные крупные банки, у которых сейчас все хорошо с капиталом, которые планируют выплату дивидендов».

Как отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак, в январе и феврале этого года размещений субордов со стороны банков не было. В середине марта Петербургский социальный коммерческий банк (ПСКБ) разместил субординированный заем на $15,8 млн (около 1,2 млрд руб.). Кроме того, с 10 марта размещает рублевый субординированный заем банк «Дом.РФ», но из 5 млрд руб. на текущий момент размещено 1,37 млрд руб., отмечает аналитик. В настоящее время вопрос размещения валютных инструментов сталкивается с инфраструктурными нюансами, но спрос на них может остаться. «Сейчас другая реальность: можно выбрать отличные от доллара и евро валюты, на которые есть спрос, либо размещаться в рублях»,— уточняет Елена Царева.

Однако для инвестора это рискованный инструмент, и в настоящее время он разрешен только для квалифицированных инвесторов. В частности, при падении норматива достаточности капитала банка ниже определенного значения и введении мер по предупреждению банкротства эти обязательства могут быть списаны. В определенных случаях может быть приостановлена выплата по купону. Например, в прошлогоднем декабре ВТБ ради укрепления позиций по капиталу приостановил выплату купона по ряду выпусков (см. «Ъ-Онлайн» от 8 декабря 2022 года). Ранее в прошлом году приостанавливали выплату по купонам субординированных облигаций Совкомбанк и ХКФ-банк, в этом году к такой мере прибег Тинькофф-банк.

Ольга Шерункова, Виталий Гайдаев

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