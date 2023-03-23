Матч сборных РФ и Ирака в Петербурге пройдет без Fan ID

На матч сборных по футболу России и Ирака можно будет пройти без идентификации по системе Fan ID, сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Встреча команд состоится на петербургском стадионе «Газпром Арена» 26 марта.

«"Карта болельщика" для посещения матча не требуется»,— говорится в сообщении РФС.

Встреча команд станет первым домашним матчем сборной РФ с ноября 2021 года. Матч стартует в 18:00 по местному времени.

Ранее российские футбольные клубы заявили о рекордном падении посещаемости на стадионах из-за введения Fan ID. Так, осенью 2022 года, спустя несколько месяц после введения Fan ID, средняя посещаемость чемпионата России по футболу составила10,3 тыс. человек, а на первых после зимнего перерыва матчах, когда Fan ID заработал на всех аренах, снизилась до 7,6 тыс. По информации Минцифры, к настоящему моменту карту болельщика оформили 550 тыс. человек.

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