Матч футбольных сборных России и Ирака ограничит движение на Крестовском острове в Петербурге

26 марта на прилегающих к петербургскому стадиону «Газпром Арена» улицах ограничат движение транспорта в связи с проведением матча между сборными по футболку России и Ирака. График ограничений опубликовала пресс-служба городской администрации в среду, 22 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Так, с 1:00 и до конца суток будет полностью прекращено движение по улице Савиной, набережной Гребного канала, Крестовском проспекте, Южной и Северной дорогам. На тот же срок будет запрещена остановка по тем же адресам, а также по Бодрову переулку, Морскому проспекту от улицы Динамовской до Рюхиной, Яхтенной от Савушкина до Яхтенного моста.

С 14:00 до 23:59 часов закроется движение также по следующим адресам: улица Рюхина (от проезда вдоль д. 1 по Кемской до Морского проспекта), набережная Мартынова (от Рюхиной до набережной Гребного канала), Теннисная аллея в направлении от Южной дороги, Велосипедная аллея в направлении от Северной дороги, Яхтенная улица от Савушкина до Яхтенного моста и Приморский проспект между Беговой до Яхтенной улицами.

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