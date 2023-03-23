«Линия жизни» хочет создать в Европе прецедент после отказа Miltenyi Biotec поставлять в РФ клеточные препараты

Президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова рассказала о попытках обойти ограничения на поставки в Россию клеточных препаратов, установленные немецкой компанией Miltenyi Biotec в связи с ситуацией на Украине. По ее словам, отказ от поставок осложнил лечение детей с заболеваниями костного мозга, фонд пытался изменить ситуацию в том числе с помощью других компаний из Германии, однако результатов добиться не удалось. «Линия жизни» обратилась к адвокатам, и сейчас они готовят кейс на основе этой истории, фонд хотел бы создать в Европе прецедент по такому вопросу.

Как рассказала госпожа Захарова на сессии «Благотворительность: новая реальность сектора» в рамках конференции, организованной «Ъ», до прекращения поставок фонд начал поддерживать аферез — процедуру, при которой больные клетки костного мозга ребенка отделяются от здоровых, и здоровые возвращаются пациенту. Аферез невозможен без клеточных препаратов, которые поставляла компания-монополист Miltenyi Biotec.

«Мы пытались и обходные пути (использовать). Подключились другие немецкие компании, швейцарские компании, китайские компании. В результате ничего у нас не получилось. Встали просто стеной, жестко и открыто, и сказали: “Жизнь ваших детей нас не интересует”»,— рассказала глава фонда. По ее словам, судьба кейса, который готовят сейчас адвокаты, пока не ясна. «Во всяком случае, хотим создать такой прецедент»,— сказала она.

По ее словам, проблемы с поставкой медоборудования из-за рубежа возникают, но они решаются: из Германии должны доставить оборудование, которое «учит» иммунные клетки ребенка искать опухоли (терапия CAR-T-клетками), США сделали для медоборудования исключения из санкций.

О том, что немецкая Miltenyi Biotec приостановила поставки технологий и оборудования для клеточной терапии онкогематологических больных и трансплантации костного мозга, «Ъ» узнал в марте 2022 года. В Минздраве тогда заявили, что в России «в ближайшей перспективе» смогут применяться собственные клеточные технологии, не зависящие от зарубежных компонентов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Клеточная терапия осталась без технологий».