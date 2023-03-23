Торги по продаже акций АО «Донбиотех» пройдут в марте

В Ростовской области пройдут торги по продаже акций завода по глубокой переработке зерна «Донбиотех», сообщил в ходе пресс-конференции агентства «Интерфакс-Юг» замгубернатора Дона Виктор Гончаров.

«Сделан технический и финансовый аудит, при этом понятна сумма вложений — порядка 17 млрд руб.» — цитирует «Интерфакс» господина Гончарова.

Кредит для выкупа акций готов предоставить Россельхозбанк, который и является мажоритарным владельцем предприятия. В свою очередь, власти Ростовской области построят дорогу к комплексу и обеспечат газоснабжение предприятия.

Ранее сообщалось, что потенциальными инвесторами проекта может выступить китайская APN. По словам Виктора Гончарова, сейчас готовность завода составляет 80%.

Проект «Донбиотех» был инициирован предпринимателем Вадимом Варшавским в 2013 году. Завод строили пять лет. Инвестиции составили 13 млрд руб. Однако, в 2018 году реализация была приостановлена в связи с банкротством инвесторов.

Анастасия Назарова