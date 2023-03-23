«Оппозиции быть сейчас не может»

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. По его словам, в будущем году экономика адаптируется к новым условиям. Иностранным компаниям в России комфортно, нацпроекты выполняются, резервов хватит, отметил он. Депутаты, в свою очередь, предлагали отменить ЕГЭ, просили запретить вейпы и позаботиться о сохранении Волги. В итоге кабинету министров поставили положительную оценку. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мероприятие давно потеряло былую остроту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Все у нас в принципе хорошо. Спад, конечно, был, но умеренный. Теперь же экономика страны возвращается на траекторию роста, а в будущем году адаптируется к новым условиям. По крайней мере, правительство на это надеется. Вы же понимаете, внешнее давление вряд ли ослабнет, а то и станет сильнее. 10 пакетов санкций как-никак принято. Поэтому вывод очень простой: в той ситуации, которая есть сейчас, результаты очень даже неплохие. Опять же, с поправкой на реалии.

И это признают в том числе международные финансовые организации. Есть, конечно, риск, что враги придумают что-то эдакое, и тогда, как говорится, всякое возможно, но на сегодняшний день все нормально. Кто сомневается, посмотрите в окно — жизнь идет своим чередом. Есть такие, кто пытается паниковать, публикует разные негативные прогнозы, так это они напрасно.

И еще можно задаться вопросом, почему возникли все эти трудности, которые теперь приходится преодолевать. А не сами ли мы их себе создали? Впрочем, есть смысл обратиться непосредственно к мероприятию. Дело в том, что в последние годы отчет правительства в Госдуме — как бы не совсем отчет. Глава кабинета министров представляет основной доклад, а депутаты не критикуют, не оппонируют. Оппозиции в ее привычном понимании быть сейчас не может.

Поэтому народные избранники вносят конструктивные и не очень предложения. Или же сообщают о некой неотложной и важной проблеме. Поэтому вариант, при котором отчет правительства не примут, исключен. При этом критиковать в принципе можно, но не напрямую премьера, а неких нерадивых чиновников или, скажем, пережитки либеральной системы. И такая критика есть: вот министерства некоторые не всегда исправно реагируют на обращения.

Что ж, разберемся. Вот, например, ЕГЭ призывают отменить, но, кажется, к счастью или к сожалению, на сегодня единый госэкзамен все-таки удается сохранить.

Премьер-министр России Михаил Мишустин: Ребята из дальних уголков, сел, деревень именно при помощи ЕГЭ могут учиться, поступать в ведущие российские вузы, университеты.

Среди главных просьб — председатель Госдумы Вячеслав Володин лично озвучил — спасти детей, запретив вейпы: «Учителя все однозначно говорят, мол, давайте что-то сделаем, потому что забирают эти вейпы, когда начинают курить уже на уроках или на перемене. Они копятся у них в столах, а дальше этого дело не идет».

Иной, правда, спросит: это что, единственная проблема подрастающего поколения, чтобы вот так с высокой трибуны поднимать вопрос? Видимо, да. Запретим вейпы, и жизнь прямо на глазах наладится. Как бы то ни было, Мишустин принял в работу. Волгу — великую русскую реку — нужно сохранить. Да кто же против? Не пройдем мимо — поддержим. И так во всем.

Премьер-министр подводит итог: никто нас с пути истинного не столкнет. Уверенно идем в будущее с опорой на традиционные ценности. Володин закрывает пленарное заседание. Здесь добавить нечего. Так и прошли четыре часа плодотворного общения в рабочей обстановке.

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