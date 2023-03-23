СБУ заподозрила предприятие в Одессе в продаже инертного газа России

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что разоблачила руководство украинского предприятия в Одессе, которое сотрудничало с Россией. Из сообщения на сайте спецслужбы следует, что предприятие продавало инертный газ высокой очистки и оборудование для его обработки российским контрагентам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Течинский, Коммерсантъ Фото: Александр Течинский, Коммерсантъ

СБУ утверждает, что инертный газ используется в военно-промышленном комплексе РФ, в том числе при изготовлении лазерных прицелов для танков и высокоточного вида вооружения.

«Украинское предприятие — уникальное по своим возможностям, поскольку может доводить очистку инертных газов до более чем 90%. К примеру, на территории России местные заводы дают лишь 60% очистки»,— говорится в сообщении СБУ.

Российская сторона, следует из материалов дела, пыталась сохранить контроль над украинской компаний. Якобы с этой целью в 2022 году «фактические владельцы учреждения», имеющие российское гражданство, перепродали активы предприятия кипрской фирме, а для управления наняли «украинский менеджмент».

«Для беспрепятственного вывоза сырья заказчикам в РФ в марте прошлого года российские бенефициары зарегистрировали аффилированную коммерческую структуру на Ближнем Востоке. Именно эта фирма в дальнейшем закупала товар у представителей одесского предприятия и переправляла его в Россию»,— утверждает СБУ. Сотрудники якобы нашли соответствующие доказательства во время обысков на производстве и в офисах.

Название предприятия СБУ не называет. Издание «Страна.ua» отмечает, что речь может идти об одном из крупнейших в мире производителей инертного газа, расположенном в Одессе, — Cryoin. Предприятие приостановило работу после начала специальной военной операции.

Руководители предприятия подозреваются по двум уголовным статьям — «коллаборационная деятельность» и «пособничество государству-агрессору». Максимальный срок лишения свободы по этим статьям — 12 и 15 лет соответственно.

О ходе и последствиях военной операции на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян