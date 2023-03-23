Глава Минэкономразвития Решетников допустил рост ВВП выше 0,1–0,2% в 2023 году

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что ведомство ожидает в текущем году видимый рост основных показателей, связанных с экономическим развитием. По его словам, министерство прогнозирует рост ВВП РФ в 2023 году выше, чем 0,1% или 0,2%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сейчас готовим сценарные условия развития экономики на ближайшую трехлетку, которые лягут в основу формирования бюджета. Подтверждаем наши позитивные ожидания по этому году. Ожидаемый видимый рост основных показателей, связанный с экономическим развитием, инвестициям и доходами населения»,— сказал господин Решетников (цитата по «Интерфаксу»).

Министр не привел ожидаемые ведомством показатели роста ВВП России в текущем году, уточнив, что Минэкономразвития еще продолжает калибровку прогноза.

Согласно официальным прогнозам Минэкономразвития от сентября 2022 года, ВВП РФ в 2023 году сократится на 0,8%, а в 2024-м вырастет на 2,6%. Международный валютный фонд ожидает, что в текущем году экономика России вырастет на 0,3%. Организация экономического сотрудничества и развития ожидает, что ВВП России в 2023 году сократится на 2,5%. Банк России ожидает динамику ВВП в этом году от минус 1% до плюс 1%.

Эрдни Кагалтынов