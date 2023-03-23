Мурашко заявил о локализации очагов сибирской язвы в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что действующие очаги сибирской язвы в России локализованы. 15 марта глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что сибирской язвой заразились двое жителей республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Михаил Мурашко

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Все локализовано»,— заявил господин Мурашко журналистам (цитата по ТАСС). 17 марта в чувашской деревне, где зафиксировали случаи заражений, ввели карантин.

Сегодня, 23 марта, утром в местном управлении СКР рассказали уже о трех выявленных случаях — ведомство возбудило уголовное дело по статье о нарушении ветеринарных правил.