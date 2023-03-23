Коллегия адвокатов: ежегодный оборот теневого рынка медуслуг в России достигает 215 млрд рублей

Российская система здравоохранения и законодательство не дают врачу возможности получить статус самостоятельного субъекта гражданско-правовых отношений, из-за чего медицинские работники зачастую вынуждены оказывать услуги в «сером» поле. По оценке «Московской коллегии адвокатов “Аронов и Партнеры”», оборот рынка всех медуслуг в России составляет более 3 трлн руб., примерно 7,5-15% от этой суммы – доходы теневого рынка (как минимум 215 млрд руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Как рассказал управляющий партнер коллегии Александр Аронов в ходе конференции «Фарма и здравоохранение: задачи нового времени», организованной «Ъ», теневой рынок медицины делится на несколько составляющих:

Нарушения установленных стандартов деятельности и учета — например, списание спирта;

Услуги «общекриминального» происхождение — использование не по назначению наркотиков, продажа органов и другие;

Изготовление контрафактной продукции;

«Бытовое» медицинское предпринимательство — оказание частных услуг без лицензии и без участия медорганизации.

По словам господина Аронова, ключевая проблема развития последней составляющей – отсутствие в текущем законодательстве понятия «врач»: прописаны понятия «лечащий врач» и «медицинский работник» - это указывает на то, что в России ключевым звеном системы здравоохранения ключевым звеном является не сам врач, а клиника.

Он рассказал, что Национальная ассоциация управленцев сферы Здравоохранения попыталась проанализировать этот фактор. Выяснилось, что зачастую врач в легальном поле не может компенсировать пациенту свою ошибку: 80% российских врачей работают в госучреждениях, основная часть их финансирования уходит на зарплаты, деньги на компенсации в бюджетах не предусмотрены. Сам врач в связи с отсутствием самостоятельного статуса не может застраховать свою профессиональную ответственность, поэтому пациент, которому причинили вред, обращается не к врачу напрямую, а в Следственный комитет (СК). Компенсация по таким искам, как правило, назначается небольшая, в итоге пациент в ходе судебной тяжбы почти ничего не получает, а репутация врача оказывается испорченной.

Для изменения этой системы ассоциация, по словам господина Аронова, предлагает создать «параллельный правовой порядок». В чем он должен заключаться:

врачи, не желающие работать через клиники, смогут получить самостоятельный статус, по аналогии со статусом адвоката, такие врачи смогут работать с клиниками, арендуя у них помещение;

врач, имеющий такой статус, должен будет застраховать свою ответственность;

будут созданы региональные и федеральные палаты врачей, которые смогут исключить нерадивого коллегу из своего состава.

Господин Аронов в ходе своей речи привел результаты недавнего опроса платформы «Справочник врача», в ходе которого выяснилось, что 87% российских врачей поддерживают введение частной практики, 77% воспользовались бы такой возможностью сами.

Подробнее о том, как врачи оценивают свой статус, — в материале «Ъ FM» «Рецепт частной практики».