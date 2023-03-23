Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Банк Англии повысил ключевую ставку до 4,25%

Сегодня, 23 марта, комитет по денежно-валютной политике Банка Англии проголосовал за повышение ключевой кредитной ставки на 0,25 п. п., до 4,25%. Это самый высокий уровень с октября 2008 года, когда ставка составляла 4,5%. В предыдущий раз Банк Англии повысил ставку в начале февраля, до 4%.

Фото: Henry Nicholls, Reuters

Фото: Henry Nicholls, Reuters

Повышение ставки происходит в условиях ускорения инфляции — в феврале потребительские цены выросли на 10,4% при росте на 10,1% в январе. Аналитики ожидали, что в феврале темпы инфляции замедлятся. «Была надежда, что инфляция отступит с двузначных значений, но рывок вверх… скорее всего, переориентирует на понимание необходимости охлаждения спроса и сдерживания резкого роста цен»,— считает глава отдела по финансам и рынкам брокерской компании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

В среду Федеральный резервный фонд США также повысил ключевую ставку на 0,25 п. п., до уровня 4,75–5%. Сегодня о повышении ставки на 0,5 п. п., до 1,5%, объявил Национальный банк Швейцарии.

Яна Рождественская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...