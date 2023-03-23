Банк Англии повысил ключевую ставку до 4,25%

Сегодня, 23 марта, комитет по денежно-валютной политике Банка Англии проголосовал за повышение ключевой кредитной ставки на 0,25 п. п., до 4,25%. Это самый высокий уровень с октября 2008 года, когда ставка составляла 4,5%. В предыдущий раз Банк Англии повысил ставку в начале февраля, до 4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Henry Nicholls, Reuters Фото: Henry Nicholls, Reuters

Повышение ставки происходит в условиях ускорения инфляции — в феврале потребительские цены выросли на 10,4% при росте на 10,1% в январе. Аналитики ожидали, что в феврале темпы инфляции замедлятся. «Была надежда, что инфляция отступит с двузначных значений, но рывок вверх… скорее всего, переориентирует на понимание необходимости охлаждения спроса и сдерживания резкого роста цен»,— считает глава отдела по финансам и рынкам брокерской компании Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер.

В среду Федеральный резервный фонд США также повысил ключевую ставку на 0,25 п. п., до уровня 4,75–5%. Сегодня о повышении ставки на 0,5 п. п., до 1,5%, объявил Национальный банк Швейцарии.

Яна Рождественская