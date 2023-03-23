Здание суда вписали в приговор

Ленинский районный суд Саранска вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя пензенского регионального управления судебного департамента Алексея Ивашкова и архитектора Льва Ходоса. Суд признал, что Алексей Ивашков получил 6,7 млн руб. от подрядчика строительства здания Пензенского областного суда, а Лев Ходос выступал посредником при передаче денег. Алексею Ивашкову назначено восемь с половиной лет колонии, Льву Ходосу — семь с половиной лет со штрафом. Вину осужденные не признают, защита планирует обжаловать приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Судья Ленинского районного суда Саранска Елена Симонова вынесла решение по уголовному делу о взяточничестве в отношении бывшего заместителя руководителя пензенского регионального управления судебного департамента Алексея Ивашкова и архитектора Льва Ходоса. Работник судебной системы обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а архитектор — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Дело расследовали сотрудники следственного управления СКР по Пензенской области при взаимодействии с сотрудниками областного УФСБ. Алексей Ивашков и Лев Ходос были задержаны в августе 2020 года.

По данным следствия, Алексей Ивашков, курировавший в судебном департаменте Пензенской области работу отдела капитального строительства и материально-технического обеспечения, получил взятку от подрядчика, занимавшегося строительством нового здания Пензенского областного суда.

Незаконное вознаграждение должно было обеспечить «своевременное и беспрепятственное принятие выполненных работ и перечисление денежных средств на счет строительной организации», считает следственный орган. Государственный контракт на возведение здания суда на улице Суворова на 765,97 млн руб. был заключен 19 июля 2018 года. Генеральным подрядчиком выступало пензенское ООО «Евростандарт». Работы должны были быть завершены до 30 сентября 2020 года.

Сначала материалы дела в сентябре 2021 года поступили в Первомайский районный суд Пензы, который ранее принимал решение о заключении обоих обвиняемых под стражу на время следствия. Однако в связи с тем, что один из фигурантов дела является сотрудником судебной системы области, рассмотрение перенесли в другой регион. В Ленинский районный суд Сызрани дело поступило в декабре 2021 года.

Согласно приговору, в марте 2018 года Алексей Ивашков обратился к своему знакомому Льву Ходосу с просьбой помочь найти компанию, которая могла бы построить новое девятиэтажное здание облсуда. Последний согласился, ООО «Евростандарт» стало единственным участником и победителем аукциона.

После заключения договора, как признал суд, Лев Ходос в течение полутора лет получал средства от руководителя ООО (с декабря 2016-го по август 2021 года эту должность занимал Дмитрий Прошкин) и передавал Алексею Ивашкову. Общий объем взятки составил 6,7 млн руб.

По решению суда Алексею Ивашкову было назначено восемь с половиной лет колонии строгого режима с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления и государственных органах власти на пять лет, а Льву Ходосу — семь с половиной лет колонии и штраф 67 млн руб.

ООО «Архитектурная мастерская Л. М. Ходоса» готовило проекты реконструкции зданий пензенской областной прокуратуры на улице Богданова, старого здания областного суда на пересечении улиц Горького и Володарского, законодательного собрания Пензенской области, бизнес-инкубатора.

По проектам мастерской Льва Ходоса также был реконструирован бывший Дом офицеров на улице Ленинградской и торговый центр «Империя» на улице Московской. Согласно базе данных Rusprofile, в пятерку крупнейших заказчиков мастерской входят ГБУЗ «Дирекция развития объектов здравоохранения города Москвы» (три контракта на 39,7 млн руб.), управление судебного департамента в Пензенской области (семь контрактов на 38,44 млн руб.), ГБУК «Пензенский областной дом народного творчества» (один контракт на 15,74 млн руб.) и другие организации.

О том, что в Пензе будет построено новое здание областного суда, было объявлено в 2018 году. Здание на улице Горького, 40, по словам начальника управления судебного департамента в Пензенской области Алексея Кардакова, не позволяет рассматривать все имеющиеся в регионе дела.

ООО «Евростандарт», строившее новое здание суда, в октябре 2021 года было признано банкротом по иску ООО «Элитстрой», в отношении него введено конкурсное управление. Здание суда до сих пор не достроено, договор с «Евростандартом» был расторгнут в ноябре 2021 года в связи с ненадлежащим исполнением поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом. На момент разрыва деловых отношений между сторонами подрядчику было выплачено 702,6 млн руб., здание находится в высокой степени готовности.

Адвокат Алексея Ивашкова Алексей Шуварин сказал «Ъ», что ни его доверитель, ни Лев Ходос не признают вину в полном объеме, поэтому защита будет обжаловать решение районного суда.

«Никаких полученных Ивашковым денег в материалах дела нет. В обвинительном заключении нет сведений, когда и где он получал деньги. Все построено на показаниях Дмитрия Прошкина, который говорит, что якобы у него была какая-то договоренность с Львом Ходосом, что он будет передавать ему деньги. Но Ходос тоже утверждает, что никаких денег от Прошкина не получал»,— сказал господин Шуварин.

Сергей Петунин, Саратов