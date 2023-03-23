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Коммерсантъ FM
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В обстреле брянского поселка Белая Березка пострадал человек

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередном обстреле вооруженными силами Украины территории региона, в результате чего пострадал человек.

Александр Богомаз

Александр Богомаз

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Александр Богомаз

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На этот раз под обстрел попал поселок Белая Березка Трубчевского района, расположенный у границы с Сумской областью Украины. «Снаряд упал недалеко от административного здания. Пострадал один человек, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы»,— написал господин Богомаз в Telegram-канале https://t.me/avbogomaz/2161.

Ранее сегодня, 23 марта, в Белгородской области от падения снарядов пострадал жилой дом https://www.kommersant.ru/doc/5632104. Накануне там же в обстреле погиб человек https://www.kommersant.ru/doc/5888551. В Брянской области вчера снаряды повредили сельскохозяйственное предприятие https://www.kommersant.ru/doc/5888666. Также долгое время попыткам нападения подвергается проходящий через регион нефтепровод «Дружба» https://www.kommersant.ru/doc/5887947.

Районы Брянской области подвергаются обстрелам с начала проведения специальной военной операции на Украине. В регионе введены режим повышенного уровня террористической опасности и режим среднего уровня реагирования.

Сергей Толмачев, Воронеж

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Военная операция на Украине

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