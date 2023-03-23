«Сибирское стекло» и МУП «САХ» организуют в Новосибирске прием и сортировку стеклобоя

Компания «Сибирское стекло» (входит в «РАТМ холдинг») и новый оператор по обращению с отходами в Новосибирской области МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) договорились о совместной организации приема и сортировки стеклобоя, сообщил в четверг журналистам вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка.

«Я думаю, что чуть раньше, чем через два года, мы решим этот вопрос, – сказал он. – Дело в том, что предыдущий регоператор не был эксплуатантом полигона, а МУП “САХ” – и оператор, и эксплуатант. Компании друг друга заинтересовали, и сейчас у муниципального предприятия на действующих полигонах будет дополнительная сортировка. Когда есть куда сбывать сырье – есть интерес и сортировать».

Новосибирский производитель стеклотары ООО «Сибирское стекло» на этой неделе сообщил о вводе в эксплуатацию первой очереди комплекса по обработке стеклобоя. Ее мощность – 60 тыс. тонн в год, проектная – 180 тыс. тонн. Вторую очередь планируется ввести в течение полугода. Инвестиции в проект – 200 млн руб. В ноябре прошлого года сообщалось, что «Сибстекло» будет получать стекольные отходы из Помосковья. Тогда уточнялось также, что завод перерабатывает до 3 тыс. тонн стеклобоя в месяц. В течение двух лет предприятие планирует довести долю стеклобоя в составе сырьевой массы до 60%, на ноябрь прошлого года она составляла 25-30%, сейчас – 35%.

Дарья Решетникова