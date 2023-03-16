«Сибстекло» введет до конца года обе очереди комплекса по обработке стеклобоя за 200 млн рублей

Новосибирский производитель стеклотары ООО «Сибирское стекло» (входит в «РАТМ-холдинг») ввело в эксплуатацию первую очередь комплекса по обработке стеклобоя. Мощность установки – 60 тыс. тонн, проектная – 180 тыс. тонн. Инвестиции в проект – 200 млн руб., сообщает пресс-служба компании.

По словам генерального директора «Сибстекла» Антона Мора, запуск второй очереди установки планируется в течение полугода.

В ноябре прошлого года сообщалось, что «Сибстекло» будет получать стекольные отходы из Помосковья. Тогда уточнялось также, что завод перерабатывает до 3 тыс. т стеклобоя в месяц. В течение двух лет предприятие планирует за два года довести долю стеклобоя в составе сырьевой массы до 60%, на ноябрь прошлого года она составляла 25-30%, сейчас – 35%.

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Оксана Павлова