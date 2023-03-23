Мишустин сообщил о разработке правительством закона о госполитике в сфере миграции

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме сообщил о разработке законопроекта о государственной политике в сфере миграции. По его словам, работа над документом ведется правительством по поручению президента Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Сейчас правительством готовится важнейший законопроект, который определит госполитику в сфере миграции. Необходимо учесть все мнения для эффективного решения задач, которые поставил президент»,— подчеркнул господин Мишустин.

Как пояснил премьер, кабмин принимает решения по переводу в электронный вид процедур получения иностранцами российского гражданства и вида на жительство, а также документов для трудовой деятельности.

Ранее правительство внесло в Госдуму законопроект о реорганизации миграционного учета. Он расширяет использование МВД услуг ведомственного ФГУП «Паспортно-визовый сервис» и профильного московского «миграционного» МФЦ для оформления документов трудовых мигрантов и регистрации граждан по месту жительства. Предполагается, что это упростит предоставление госуслуг и снимет часть нагрузки с Министерства внутренних дел.

Подробнее о «миграционных» законопроектах правительства России читайте в материале «Ъ» «Кто-то должен работать».

Александр Кислов