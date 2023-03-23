Инвестиции в Крым увеличились до 300 млрд рублей

В 2022 году инвесторы в рамках свободных экономических зон в Крыму и Севастополе вложили около 300 млрд руб. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Госдуме в рамках доклада о работе правительства за прошлый год.

«Увеличилось и число инвесторов в этот регион. Сегодня на рубль льгот, предоставленных участникам Свободной экономической зоны, приходится около трех рублей частных капиталовложений. А всего их объем — порядка 300 миллиардов»,— отметил Михаил Мишустин.

Он отметил, что за счет программы социально-экономического развития Крыма за 2022 год в регионе отремонтировали около 300 км дорог и создали более 1,5 тыс. мест в детских садах.

На начало марта 2023 года в крымской свободной экономической зоне было уже более 1,2 тыс. участников. Они создали 70 тыс. рабочих мест.

Татьяна Ручкина

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