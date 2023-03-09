Участники свободной экономической зоны в Крыму инвестировали в проекты 240 млрд рублей

Участники крымской свободной экономической зоны инвестировали в свои проекты более 240 млрд руб. Сейчас СЭЗ насчитывает уже более 1,2 тыс. участников, которые создали 70 тыс. рабочих мест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера — министра финансов Крыма Ирину Кивико.

По ее словам, только на территории Судака реализуют 23 инвестпроекта. Там планируется создать около 1,2 тыс. рабочих мест. Объем инвестиций составляет около 3 млрд руб. Одним из самых крупных проектов является строительство апарт-отеля площадью около 40 тыс. кв. м. Как сообщал «Ъ-Кубань», инвестиции в него составят 12,5 млрд руб.

Свободные экономические зоны в Крыму и Севастополе начали действовать с 2015 года. С прошлого года статус участника СЭЗ на территории республики могут получать филиалы материковых предприятий. По данным на май 2022 года, в инвестпроекты было вложено 190 млрд руб.

Татьяна Ручкина

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